Domuzlara ‘güneş kremi’yle koruma

Avrupa’nın en büyük tarım organizasyonlarından ‘Kraliyet Galler Şovu’na katılacak domuzlara da güneş kremi sürülecek.

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Avrupa’daki aşırı sıcak dalgasından etkilenen Galler’de halk olası sağlık sorunlarına karşı uyarılırken özellikle yüzmeye gidenlerin güneş kremi kullanmaları gerektiği vurgulandı. Bugün 35 derecenin üzerine çıkarak en sıcak gününü yaşayabileceği belirtilen Galler’de uzmanlar, hayvanların da sıcaktan olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

Dört günlük fuarı günde 50 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Resmi makamlar organizasyonu yapanları hayvanların korunması konusunda uyardı.

Organizasyonu düzenleyen komitenin başkanı Dafydd Jones, bu yıl hava durumu tahminlerinin endişe verici olduğunu belirterek, ”Hayvanlar da insanlar kadar rahatsız oluyor sıcaktan. Sıcakla mücadele etmekte zorlanıyorlar” dedi.

Fuardaki 8 bine yakın hayvanın mümkün olduğu kadar gölgede tutulacağını, ekstra pervane ve havalandırmalar için 50 bin sterlin (1 milyon 45 bin lira) harcandığını ve her zamankinden fazla su ve veterinerin bulundurulacağını anlatan Jones, ”Onları serin tutmak için elimizden geleni yapacağız. Bir çare de güneş kremi. Özellikle domuzlara sürülecek” dedi.

Fuara katılan domuz sahibi çiftçilerin çoğu krem sürerek güneş yanığı oluşmasına karşı önlem alacaklarını belirtirken ödüllü çiftçi Ela Mair, ”Domuzlar diğer hayvanlara kıyasla daha dayanaksız sıcak söz konusu olduğunda” dedi.

Altı domuzla fuara katılan Mair, hepsinin üzerine soğuk suyla ıslanmış havlular koyarak serinleteceklerini, havlular kurudukça değiştireceklerini söyledi.