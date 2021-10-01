Domino’s’un yarısı Hintlilerin eline geçti

Türkiye’de pizza pazarının en büyük oyuncusu konumunda bulunan Domino’s’a Asya ilgisi sürüyor. Sekiz ay önce Domino’s Pizza’nın yüzde 33’ünü alan Hindistan’ın en önemli fast food şirketlerinden Jubilant Foodwork, 283 milyon dolarlık yeni alım sonrası payını yüzde 49,9’a çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de 74 milyar liralık yeme-içme pazarı içerisinde pizzanın payı 1,8 milyar lira. Bu pazarın en önemli oyuncusu ise sektörün yarısını kontrol eden Domino’s Pizza. Türkiye’de uzun zamandır var olan Domino’s Pizza, Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’ı tek şirket üzerinden yönetiyor. Bu şirketin adı DP Eurasia.

2018’de 1,1 milyar liralık ciro yapan, 2019’da bu rakamı 1,4 milyar liraya çıkaran DP Eurasia, 2019 verilerine göre 765 şubeye sahip. Bunun 550’si Türkiye’de, 203’ü Rusya’da, geri kalanı ise Gürcistan ve Azerbaycan’da.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre dört ülkedeki franchise haklarını elinde bulunduran DP Eurasia’yı 2010 yılında özel sermaye fonu Turkven satın almıştı. Turkven ile büyüyen ve strateji değiştiren DP Eurasia, geçen aylarda Asya’dan önemli bir yatırım almıştı.

Bu yılın şubat ayında Hindistan’ın en önemli fast food şirketlerinden Jubilant Foodworks, DP Eurasia’nın yüzde 33’üne ortak olmuştu. İşte o ortaklık şimdi daha da büyüdü ve Hintli şirket, DP Eurasia’dan yüzde 16’lık hisse daha aldı ve payını yüzde 49,9’a çıkardı. Hintli şirket bunun için de 23,7 milyon sterlin yani bugünkü kurla 283 milyon lira verdi.

Hintli milyarder kardeşler tarafından kuruldu

Asyalı dev Jubilant ise Hintli milyarder kardeşler Shyam ve Hari Bhartia tarafından 1995 yılında kuruldu. Jubilant Foods, Domino’s Pizza’nın Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal’deki operasyonlarının sahibi. Bu ülkelerdeki restoran sayısı ise 1314. Hintli şirket ayrıca Hindistan’da 32 şubesi bulunan Dunkin’ Donuts ve Hong’s Kitchen markaları da yönetiyor. Hisseleri Hindistan Borsası’nda işlem gören Jubilant Foods’un çalışan sayısı 32 bine, cirosu ise 600 milyon dolara yaklaşıyor. Jubilant ayrıca ilaç, tarım, sağlık, enerji, otomotiv gibi sektörlerde de faaliyet gösteriyor.