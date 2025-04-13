Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısı çökmüştü: Ölü sayısı 226'ya yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 226’ya yükseldi.

Fotoğraf: Diario La Calle

Başkent Santo Domingo’da yer alan ‘Jet Set’ isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan’da içeride 500’ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Yetkililer, eğlence mekanında ölü sayısının 226’ya çıktığını, yaralı sayısınınsa 189 olduğunu açıkladı.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE), arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiğini duyurdu.

Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu belirtti.

Eğlence mekanının sahibi Antonio Espaillat da açıklamasında ilk andan itibaren sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütülmesi için kapsamlı işbirliği yaptıklarını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin arasında 18 Venezuelalı, üç İspanyol, iki Fransız, bir Kolombiyalı, bir İtalyan ve bir Kenyalı da var.

Mekanda o sırada sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi’nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel de hayatını kaybetti.

Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.