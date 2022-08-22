Dolar yeniden avroyu geçti

Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle avro/TL 17.99’ken; dolar/TL 18.07 seviyesine yükseldi. Buna göre 1 dolar, 1,01 avroya denk geldi.

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Dolar’da yükseliş devam ediyor. Son zamanlarda diğer para birimlerine karşı hızla değer kazanan dolar, avro’yu yeniden geçti. Avro/dolar partisi 1,01’i gördü.

Dolar/TL 18,08’i görürken; avro/TL 17,98 seviyesinde.

11 Temmuz’da da küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi avroya karşı da güçlenmiş, parite haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test ettmişti. Böylelikle 2002’den bu yana en düşük seviye kaydedilmişti.