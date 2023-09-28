Dolar ve avroda son durum – 28 Eylül 2023

Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,36, avro/TL 28,79 seviyesinden işlem görüyor.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

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Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dünü 27,3 ten kapatan dolar/TL şu an (9:15) 27,36 seviyesinden ilerliyor. Dünü 28,71’den kapatan avro/TL de şu an 28,79 seviyesinden ilerliyor.