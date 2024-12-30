Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 30 Aralık 2024

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,2831 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,8409 seviyesinden güne başladı.

Fotoğraf: Pexels

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.


Dolar/TL şu an (saat 9:04) 35,2831 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an (saat 9:05) 36,8409 seviyesinden ilerliyor.

SON HABERLER

Gümüşhane'de heyelan: Yol iki taraflı trafiğe kapatıldı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı. Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmadı. Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler […]

Kutup ayısı Siku'nun insan saçına alerjisi var

Uzmanlar, Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Siku adlı kutup ayısının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine test yaptı. Sonuçlarda kutup ayısının insan saçı kepeğine alerjisi olduğu ortaya çıktı.