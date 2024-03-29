Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 29 Mart 2024

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,375, avro/TL 34,98 seviyesinden güne başladı.

Fotoğraf: AA

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.


Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL şu an (saat 9:00) 32,375 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an 34,98 seviyesinden ilerliyor.

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 28 Mart 2024

SON HABERLER

Kristen Stewart ve Dylan Meyer evlendi

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer sade bir törenle evlendi. Newsweek‘in aktardığına göre çift, nikahtan sonra Kristen Stewart”ın evinde yakın dostlarının katıldığı samimi bir tören düzenledi. Tören’e katılan konuklar arasında Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimler de vardı. Stewart ve Meyer’ın yolları 2013’te film setinde kesişmişti. Ama ilişkileri 2019’da […]