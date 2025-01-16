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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 16 Ocak 2025

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,4778 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,5753 seviyesinden güne başladı.

Fotoğraf: AA

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.


Dolar/TL şu an (saat 9:06) 35,4778 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an (saat 9:07) 36,5753 seviyesinden ilerliyor.

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