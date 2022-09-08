Dolar avroyu solladı; Amerikalılar Avrupa’daki konutlara akın etti

Doların avro karşısında değerlenmesiyle kur avantajı kazanan Amerikalılar, Avrupa’dan konut almaya başladı.

Amerikalıların en çok tercih ettiği yerlerin başında Britanya’nın başkenti Londra, Fransa’nın başkenti Paris ve İtalya’nın Toskana bölgesi geliyor.

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Enerji krizi avro üzerinde baskısını artırmaya devam ederken avro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Böylelikle avro dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Hürriyet’in ABD merkezli Wall Street Journal’a (WSJ) dayandırdığı haberde, doların avro ve sterlin karşısında değer kazanmasıyla Amerikalıların, Avrupa’dan ev satın almaya başladığı aktarıldı.

Britanya merkezli uluslararası gayrimenkul araştırma şirketi Knight Frank, Amerikalıların en çok rağbet gösterdiği Avrupa şehirlerini paylaştı. Bunlar arasında Britanya’nın başkenti Londra, Fransa’nın başkenti Paris, İtalya’nın Toskana ve Como Gölü bölgesiyle, Portekiz’in başkenti Lizbon yer alıyor.

WSJ’ye konuşan Knight Frank’in direktörü Kate Everett-Allen, Amerikalıların hem kur değişimi hem de ülkelerindeki fiyat artışlarından ötürü Avrupa şehirlerine ilgi duymaya başladığını belirtti.