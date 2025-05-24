Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Süper Lig’in geçen sezon 37’nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylara ilişkin ‘derbi davası’ devam ediyor. Jayden Oosterwolde savunmasında “Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım ben de bilmiyorum” dedi.