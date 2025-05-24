Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 5,85, avro yüzde 1,69, dolar 0,53 yüzde değer kazandı.

Fotoğraf: Canva

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,85 artışla 4.196,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,80 artarak 28.363,00 liraya yükseldi.


Doların satış fiyatı yüzde 0,53 yükselişle 39,0310 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,69 artışla 44,1660 lira oldu.

Geçen hafta 51,5800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,13 yükselişle 52,6800 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,20 artışla 47,3900 liradan alıcı buldu.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

SON HABERLER

Netflix Türkiye'de reji eğitimi veriyor

Dijital içerik platformu Netflix, ‘Türkiye Yetenek Haritası’ projesi kapsamında Manisa’da ‘A’dan Z’ye Reji Eğitimi’ verdi. Projenin bir sonraki durağıysa Hatay.