Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 2,72 , dolar yüzde 0,49 değer kazanırken avro yüzde 0,38 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde değer kazancıyla 2,69 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 38,7450 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,38 düşüşle 43,7070 lira oldu.
Geçen hafta 51,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,17 değer kazanarak 51,5600 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 yükselişle 46,7800 liradan alıcı buldu.