Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 0,73, avro yüzde 1,78, dolarsa yüzde 0,53 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,72 değer kazanarak 23 bin 244 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,53 artışla 36,4100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,78 düşüşle 37,3370 lira oldu.

Geçen hafta 45,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,83 değer kazanarak 46,0600 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 artışla 40,4900 liradan alıcı buldu.