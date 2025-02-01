Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 1,57, dolar yüzde 0,47 değer kazanırken, avro yüzde 0,51 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,57 artışla 3 bin 236 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,55 değer kazanarak 21 bin 931 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,47 artışla 35,8580 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,51 azalışla 37,2210 lira oldu.
Geçen hafta 44,3100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,45 değer kazanarak 44,5100 liraya çıktı.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,11 azalışla 39,4000 liradan alıcı buldu.