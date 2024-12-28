Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 0,17, dolar yüzde 0,09, avroysa yüzde 0,35 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,16 değer kazanarak 20 bin 108 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 35,2220 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,35 artışla 36,7810 lira oldu.
Geçen hafta 44,1800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 değer kazanarak 44,2410 liraya yükseldi.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,74 azalışla 39,1010 liradan alıcı buldu.