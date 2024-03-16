Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,80, gram altın yüzde 0,13 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 kazançla 2.238 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,12 artışla 15 bin 43 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,80 artışla 32,2190 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,30 yükselişle 35,1450 lira oldu.
Geçen hafta 41,2570 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,18 azalarak 41,1810 liraya geriledi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,11 yükselişle 37,0970 liradan alıcı buldu.