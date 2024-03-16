Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İki yıl 2023’e gelirken ‘Altılı Masa’da kim aday olacak tartışmasını yaşadık. İktidar cenahı bunu eksiksiz devam ettirdi bu tartışmayı. Bundan bir ders alınması lazım” dedi.