Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,49, gram altın yüzde 2,27 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,27 kazançla 2.073 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,26 artışla 13 bin 931 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 1,49 artışla 31,5560 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,61 yükselişle 33,9100 lira oldu.
Geçen hafta 39,5700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,30 artarak 39,6890 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,08 düşüşle 35,4800 liradan alıcı buldu.