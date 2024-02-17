Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Profil kaydırmak akbil doldurmak kadar romantik gelmeye başladıysa flörte yaklaşımı değiştirmek için The Guardian birkaç öneri sunmuş. Günümüzde flört etmek samanlıkta iğne aramak kadar eğlenceli. Eğer ki ghostlanmıyorsanız (görmezden gelinmek) sahte bir profille kandırılıyorsunuz ya da dolandırılıyorsunuz. Tuvaletteyken bile potansiyel flörtleri sağa sola kaydırıyoruz. Her mesaja ‘ahahha’ diye cevap verenler arasından sıyrılmaya çalışıyoruz. Çünkü gelecek […]