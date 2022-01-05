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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz yaşındaki kızına aşı yaptırmak için arabayla 13 saatte İtalya’ya gitti

Britanya’da yaşayan bir anne dokuz yaşındaki kızını aşı yaptırmak için yüzlerce kilometre yol kat ederek İtalya’ya götürdü.

Fotoğraf: Reuters

Bazı Avrupa ülkelerinin aksine Britanya’da 12 yaş altı çocuklarda yalnızca klinik olarak savunmasız diye sınıflandırılan gruba aşı uygulanıyor. Hükümet 5-11 yaş grubundaki çocuklar için aşı uygulanmasına onay vermeden önce daha fazla verinin değerlendirilmesini bekliyor.


Bu nedenle Maidstone kentiden yaşayan anne Alice Columbo, İtalyan vatandaşlığı bulunan kızını aşı olabilmesi için Milano’ya götürdü.

Dünyadaki en değerli şeyi’ korumak için böyle bir yola başvurduğunu anlatan anne “Hakkında çok az şey bildiğimiz virüsle ilgili şansımı denemektense, hakkında oldukça çok bilgi sahibi olduğumuz aşı riskini almayı tercih ederim” dedi.

Columbo uçakta ve havalanında kalabalığa girme riskini almamak için kızıyla birlikte Milano’ya 13 saat araba yolculuğu yaptıklarını anlattı.

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