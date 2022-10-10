Dokuz kişiyi öldüren kaplan 200 polisin katıldığı operasyonla yakalanıp öldürüldü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde dokuz kişi öldüren kaplan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

‘Valmiki’ adlı kaplanların barındığı koruma alanında yaşayan kaplanın yakalanması için düzenlenen operasyona 200 polis katıldı. Bulunması için filler bile ‘görevlendirildi.’

Bölgedeki sivillere yönelik saldırılar sonrasında harekete geçen polis üç yaşındaki kaplanı Sitaltola köyü yakınlarında buldu.

Bölgedeki doğal yaşamı destekleme dairesinin başındaki isim Kumar Gupta, ‘kaplanın çevre halkı açısından tehdit oluşturduğunu’ söyledi.

Valmiki Kaplan Merkezi’nin müdürü Nesamani K da, ‘T-104’ olarak adlandırılan kaplanı bulmak için son olarak bir anne ve çocuğunun öldürülmesinin ardından cumartesi günü operasyon düzenlendiğini, sakinleştirici bir iğne yapmanın mümkün olmadığını ve vurulduğunu söyledi.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor.

Hükümetin 2019’da yayınladığı verilere göre Hindistan’da yılda 40-50 kişi kaplanların saldırısında hayatını kaybediyor.