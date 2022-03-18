Dokuz kişinin öldüğü kazaya yol açan kamyonetin direksiyonunda 13 yaşında çocuk varmış

ABD’nin Texas eyaletinde, dokuz kişinin öldüğü kazaya yol açan aracın direksiyonunda 13 yaşındaki bir çocuğun olduğu açıklandı.

Fotoğraf: KOSA TV

Salı akşamı golf turnuvasına giden sporcuları taşıyan minibüse kamyonetin çarpması sonucunda bir Portekiz, bir Meksika vatandaşı ve ABD’li sporcu ile antrenörleri, kamyoneti kullanan çocuk ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan iki Kanadalı sporcu hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), New Mexico eyaleti yakınlarında, otoyolda olan kazada araçların ne kadar hız yaptıklarının netleşmediğini ancak çarpışma sonrası ikisinin de alevler içinde kaldığını açıkladı.

Texas Kamu Güvenliği Dairesi’nden Victor Taylor, ehliyete kursuna başvuru yaşının 14 olduğu eyalet yasalarına göre, sürücü ehliyeti bulunan bir kişi ya da bir eğitmen gözetiminde derse başlayabilmeleri için 15 yaşında olmaları gerektiğini anımsattı.