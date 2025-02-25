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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz ilde okullar tatil

Kar yağışı nedeniyle 25 Şubat’ta dokuz ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre eğitime ara verilen yerler şöyle:


  • Samsun
  • Artvin
  • Rize
  • Trabzon: Köprübaşı
  • Sinop: Ayancık, Dikmen ve Türkeli
  • Giresun: Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere
  • Kastamonu: Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin 
  • Van: Özalp, Çaldıran ve Saray
  • Ordu: Aybastı, Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey Ordu’da ayrıca Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesindeyse bazı okullarda eğitime ara verildi.

Bu yerlerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de izinli sayılacak.

İkisi turuncu kodlu 12 ile yağış uyarısı

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