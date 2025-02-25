Kar yağışı nedeniyle 25 Şubat’ta dokuz ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre eğitime ara verilen yerler şöyle:

Samsun

Artvin

Rize

Trabzon: Köprübaşı

Sinop: Ayancık, Dikmen ve Türkeli

Giresun: Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere

Kastamonu: Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin

Van: Özalp, Çaldıran ve Saray

Ordu: Aybastı, Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey Ordu’da ayrıca Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesindeyse bazı okullarda eğitime ara verildi.

Bu yerlerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de izinli sayılacak.