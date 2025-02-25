Kar yağışı nedeniyle 25 Şubat’ta dokuz ilde okullar tatil.
Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre eğitime ara verilen yerler şöyle:
- Samsun
- Artvin
- Rize
- Trabzon: Köprübaşı
- Sinop: Ayancık, Dikmen ve Türkeli
- Giresun: Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere
- Kastamonu: Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin
- Van: Özalp, Çaldıran ve Saray
- Ordu: Aybastı, Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey Ordu’da ayrıca Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesindeyse bazı okullarda eğitime ara verildi.
Bu yerlerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de izinli sayılacak.