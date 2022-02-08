Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doktorun kafasına mermerle vuran hasta yakını tutuklandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hastanede görevli doktoru mermer isimlikle vurarak başından yaralayan hasta yakını tutuklandı.

Doktor Salık Oluk, 7 Ocak’ta ilçedeki devlet hastanesinde randevusu olmadığı için bir hastayı muayene etmemişti. Hastanın kardeşi Erkan Y., Oluk’un kafasına mermer isimlikle vurmuş, olay yerinden kaçmıştı.


Kafasına sekiz dikiş atılan ve 10 gün ‘iş göremez’ raporu alan Oluk’un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması amacıyla polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

AA’nın haberine göre bir aydır aranan zanlı, dün avukatıyla adliyeye giderek teslim oldu.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘silahla kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı.

SON HABERLER

CHP’li belediyeden zeytinlik alana AVM: 23 yıl İbrahim Tatlıses işletecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yapılacak alışveriş merkezi (AVM) için düzenlediği ihaleyi şarkıcı İbrahim Tatlıses kazandı. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) zeytin ağaçları için endişeli. Gönüllüler, “Burada AVM’ye ihtiyaç yok. Bırakın Burhaniye sahil kasabası olarak kalsın” diyor. Belediye ise ağaçlara zarar gelmeyeceğini savunuyor.

Motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam yapıldı.

Bir zamanlar akademide

Daha o günlerde bugünkü kadar aşikâr olan şey, akademideki meslektaşların kahir ekseriyetinin, fikir ve kanaat özgürlüğünün yanısıra akademik özgürlüğünü kullanan imzacı meslektaşlarının ihracına derin bir sessizlikle kayıtsız kaldığı gerçeğiydi.