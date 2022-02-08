Doktorun kafasına mermerle vuran hasta yakını tutuklandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hastanede görevli doktoru mermer isimlikle vurarak başından yaralayan hasta yakını tutuklandı.

Doktor Salık Oluk, 7 Ocak’ta ilçedeki devlet hastanesinde randevusu olmadığı için bir hastayı muayene etmemişti. Hastanın kardeşi Erkan Y., Oluk’un kafasına mermer isimlikle vurmuş, olay yerinden kaçmıştı.

Kafasına sekiz dikiş atılan ve 10 gün ‘iş göremez’ raporu alan Oluk’un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması amacıyla polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

AA’nın haberine göre bir aydır aranan zanlı, dün avukatıyla adliyeye giderek teslim oldu.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘silahla kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı.