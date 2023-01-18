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Yaramazlara biraz batar!

Doktoru silahla tehdit eden muhtar tutuklandı

Kırıkkale’de, hastanede babasıyla ilgilenilmediğini iddia ederek doktor ve güvenlik görevlisini silahla tehdit eden köy muhtarı tutuklandı.

Fotoğraf: TTB

Sağlıkçılara şiddet ve tehdit son bulmuyor. DHA’nın haberine göre Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı K.D. (30), dün babası M.D’yi kalp rahatsızlığı nedeniyle getirdiği Yüksek İhtisas Hastanesi acil serviste, doktor D.A.Z. ile tartışmaya başladı. Özel güvenlik görevlisi F.G, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.


K.D’nin, yanında bulunan ruhsatlı tabancasıyla doktor ve güvenlik görevlisini tehdit ettiği belirtiliyor. D.A.Z’nin ‘beyaz kod’ vermesinin ardından hastaneye gelen polis ekipleri, K.D’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar, hakimlikçe tutuklandı.

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