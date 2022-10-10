‘Doktorları boşuna dövmüyorlar’ diyen hastasıyla bağış yapması şartıyla uzlaştı

Afyonkarahisar’da, doktorun hastanede yatırma talebine itiraz ederek, “Doktorları boşuna dövmüyorlar” diyen kişi hakkında açılan soruşturmada, bağış yapılarak uzlaşma sağlandı.

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Bircan C., riskli gebelik nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya gitti. Onu muayene eden doktor Kamuran S., yaşayabileceği sorunları anlattı, uzak yerden gelmesini de göz önünde bulundurarak riske atmamak adına hastaneye yatırmayı önerdi.

Kamuran S., hastanede yatmak istemeyen Bircan C.’nin formu imzalarken, “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar, bunlar da hak ediyor” şeklinde kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İki tarafın ifadesinin alınmasının ardından doktor, şikayetinden vazgeçmek için Bircan C.’nin, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na bin lira yatırmasını talep etti.

Bircan C.’nin parayı ödemesiyle taraflar uzlaştı.