Doktordan arkadaşına sahte HIV pozitif teşhisi: Altı yıla kadar hapis cezası istendi

Konya’da özel bir hastanede görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yakın arkadaşına olmadığı halde HIV pozitif teşhisi koydu. Başka arkadaşının ısrarıyla, başka hastanede iki kez yapılan testlerde hasta olmadığı ortaya çıktı. İlk teşhisi koyan doktorla yüzleştiğinde yalan söylediğini itiraf etti.

M.H.’ye teşhis konulan kan örneğinin de başkasına ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğraf: Pixabay

Habertürk’ün haberine göre, Konya’da özel bir hastanede görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. D.U. yakın arkadaşı M.H.’ye genel kontrol kapsamında kan testi yaptı. D. test sonucuna göre HIV pozitif olduğunu söylediği M.H.’ye ilaç tedavisi başlattı. Dr. D.U.’nun bazı çelişkili ifadeleri ve başka bir arkadaşının ısrarıyla, başka hastanede testi tekrar ettiren M.H.’nin sonucu negatif çıktı.

‘Yalan söylediğini itiraf etti’

Arkadaşı D.U.’ya durumu anlatan M.H. şunları söyledi:

“Yaptığının yanına kalmayacağını bunu yargıya taşıyacağımı söyledim. Bana olayı yargıya taşımamam için yalvardı. Kan testiyle ilgili ise laboratuvarda yapılan bir hata nedeniyle sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi.”

M.H., doktor hakkında savcılığa şikayetçi olurken Konya Cumhuriyet Savcılığı’nın talebiyle Sağlık Bakanlığı da inceleme yaptı. Bakanlığa ait doğrulama laboratuvarında HIV teşhisi konmuş kan örneğinin M.H.’ye ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede D.U. hakkında ‘sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açıldı. Altı yıla kadar hapsi istenen doktor D.U.’nun ilk duruşması mart ayında.