Doktora pankartlı özür: Saygısızlık ettik

Muş’ta bir hasta ile yakını, tartıştıkları doktordan astıkları pankartla özür dilediler.

Fotoğraf: Twitter

Muayene olmak için Hasköy Toplum Sağlığı Merkezi’ne giden hasta ile yakını, Dr. Koray Topçu ile tartışma yaşadı.

Doktor Topçu, sonrasında bir sürprizle karşılaştı. Hasta ile yakını, sağlık merkezinin bahçesine “Dr. Koray Topçu’ya saygısızlık ettik, özür dileriz” yazılı pankart astı.

Topçu, pankartı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“5. günün şafağında Doğu’ya bakın… Değerli meslektaşlarıma; sürekli kötü haberlerin olduğu bir ortamda belki ufak bir umut ateşi olur bu, belki biraz sizleri gülümsetir. Geçen hafta tatsızlık yaşadığım bir hastamdan.”

5. günün şafağında Doğu’ya bakın…

Değerli meslektaşlarıma; sürekli kötü haberlerin olduğu bir ortamda belki ufak bir umut ateşi olur bu, belki biraz sizleri gülümsetir.

Geçen hafta tatsızlık yaşadığım bir hastamdan… pic.twitter.com/ikAkOBtHQX — Koray Topçu (@koraytopcu) December 27, 2023

Koca: Örnek oldular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da doktora jesti “Hem hatalarını düzelttiler, hem örnek oldular. Sağ olsunlar” ifadeleriyle paylaştı.