Doktora, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hapis

Mersin’de bir doktora muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, geçen yıl 18 Ağustos’ta hastası H.T.’ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz doktor T.H. ve taraf avukatları katıldı.

T.H. savunmasında, asıl ‘kıl dönmesi’ şikayetiyle giden hastasının kendisine sarkıntılık yaptığını ileri sürerek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki H.T. sanığın muayene sırasında kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın iç çamaşırındaki incelemede hem kendisinin hem müştekinin DNA’sına ilişkin kalıntılar tespit edildiğini, T.H.’nin ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkemenin hakimi, bu suçtan altı yıl üç ay hapis cezası verdi.