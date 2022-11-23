Doğuş Otomotiv’in bir kısmı kurumsal yatırımcılara satılacak

Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv sermayesinin yüzde 4’üne denk gelen payların kurumsal yatırımcılara satışı için görüşmelere başladı.

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Holding tarafından KAP’ta yayımlanan açıklamaya göre, 8,8 milyon TL nominal değerdeki hisselerin satışı için görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde işlem özel emir yöntemiyle borsada yapılacak.

Dün 152,8 liradan kapanan Doğuş Otomotiv hisseleri, açıklama öncesinde yüzde 7,2 primle 163,9 liraya kadar çıktıktan sonra saat 11:12 itibariyle yüzde 4 yükselişle 158,9 liradan işlem görüyor.