Doğurganlık tedavisinde kendi spermini kullanan jinekolog en az 21 çocuğun babası çıktı

Hollanda’da bir jinekoloğun doğurganlık tedaviside kendi spermini kullandığı ve en az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

Sağlık skandalı, çocukların biyolojik anne-babalarını bulmasına yardım eden Fiom Vakfı, 21 çocuğun DNA’sının eşleştiğini keşfedince ortaya çıktı.

Araştırma sonucu 21 kadının da 1973-1986 yıllarında Leinden şehrindeki Elisabeth Hastanesi’de (şimdiki adı Alrijne) çalışan Jas Beek tarafından tedavi edildiği saptandı.

Hastanenin direktörü hasta dosyalarının zarar görmesi nedeniyle kaç kadını tedavi ettiği net olarak bilinmeyen Beek’in başka çocukların da biyolojik babası olabileceğini belirtti.

2019’da ölen Beek tarafından tedavi edilen kadınların hastaneye başvurması istendi.

İlk vaka değil

Beek, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara donörlerinki yerine kendi spermini kullandığı ortaya çıkan üçüncü doktor .

İlk isim Jan Karbaat olmuş, en az 81 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı. Bir başka jinekolog Jan Wildschut’un da aynı yöntemle 47 çocuğun babası olduğu anlaşılmıştı.