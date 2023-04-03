‘Doğu’ iki yıl aradan sonra geliyor

Komedyen Doğu Demirkol’un kendi hayat hikayesinden uyarlanan ‘Doğu’ dizisi, iki yıl aranın ardından ikinci sezonuyla 18 Nisan’da Blu TV’de.

Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı, kendi hayatından da izler taşıyan dizinin yeni sezon kadrosunda Demirkol’a, Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan, Kubilay Tuncer ve Keremcem eşlik ediyor.

Ailesi ve çevresi tarafından desteklenmeyen Doğu’nun baskılara aldırmadan komedyen olma hayalini gerçekleştirmeye çalışmasının anlatılacağı yeni sezondan bir tanıtım da yayınlandı.