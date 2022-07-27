Doğanın tatlı sürprizi, ‘yüzen adalar’

Bingöl’ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan Turna Gölü’ndeki ‘yüzen adalar’ altı ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.

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Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü’ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm alanlarından biri. Gölün ortasında hareket eden üç ada var. Üstüne çıkıldığında sal gibi her tarafa ağır ağır hareket ediyor.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yüzen adalar, yaz döneminde de yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, özellikle fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘Yüzen Adalar Tabiat Anıtı’ olarak koruma altına alınan adalar, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Müdürlüğün Bingöl şubesinin verilere göre her yıl artan ziyaretçi sayısıyla kent turizmine de önemli katkı sağlayan yüzen adalar, bu yılın başından itibaren 20 bin ziyaretçi ağırladı.

‘Yorgunluğumuzu attık’

Antalya’dan Bingöl’e giden Ayşe Gürler, adaları çok beğendiklerini belirterek, “Yüzen adalarımızın sadece ülkemizde değil dünya çapında duyulmasını istiyoruz. Bütün yorgunluğumuzu burada attık” diyerek herkesi davet etti.

Belçika’dan gelen Fatma Kaya da bir yakınlarının düğününün ardından ailesiyle yüzen adaları ziyaret ettiklerini anlatarak, “Eşim ve çocuklarımla geldik. İlk kez geliyorum. Çok güzel ve gerçekten gezilebilecek bir yer. Bütün gurbetçileri bekliyoruz, çok güzel bir yer burası” dedi.

Elazığ’dan gelen Süleyman Kaya, “Yüzen adaların güzel bir doğası var. Her yıl mutlaka geliyoruz buraya. Havası ve doğasıyla güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.