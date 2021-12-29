Doğalgaz ulaştırmada nüfus şartı değiştirildi

‘Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla’ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), merkez nüfusu şartını düşürdü.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere BOTAŞ tarafından doğalgaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelere de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayı ile doğalgaz götürülebilecek.

Daha önce 24 Eylül 2020’de açıklanan kararda doğalgaz ulaştırılacak ilçe merkezi için nüfus şartı 20 bin ve üzeri olarak duyurulmuştu.

Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararla birlikte üç ay içinde merkez nüfusu 15 ile 20 bin arasında olan ilçeler için gerekli işlemler başlatılacak.