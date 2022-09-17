Doğa talanı protesto edilecekti: Cudi Dağı yürüyüşüne valilik yasağı

Bölgedeki çölleşmeyi vurgulamak için HDP öncülüğünde Cudi Dağı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş, Hakkari Valiliği’nce üç günlüğüne ‘kamu güvenliği’ iddiasıyla yasaklandı. Valilik yasak kararında yürüyüşü organize eden bazı örgütleri, ‘terör örgütüne münhasır‘ diye niteledi.

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Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekoloji Komisyonları, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) öncülüğünde ‘Savaş Yıkımına ve Doğa Talanına Karşı Yürüyoruz’ sloganıyla bugün (17 Eylül) ‘Cudi Yürüyüşü’ düzenleyecekti.

Yürüyüşte Şırnak’taki ağaç kesimleri protesto edilerek, ‘bölgenin çölleştirilmesi’ vurgulanacaktı.

Ancak Hakkari Valiliği’nce yayınlanan kararla yürüyüş, ‘kamu düzeni ve kamu güvenliği’ni bozma gerekçesiyle yürüyüşü yasakladı.

Söz konusu çağrıları yayınlayan örgütleri ‘terör örgütüne münhasır’ ilan eden valiliğin açıklamasında kent dışından yoğun katılımın da önüne geçmek istendiği vurguladı.

Şırnak Valiliği de Cizre ilçesinde ‘Doğamızı ve toprağımızı koruyalım’ sloganıyla Cudi’ye düzenlenmek istenen yürüyüşü yasaklamıştı.