Doğa fotoğrafçısından tavsiye: Yusufçuk görüntülemek isteyen buraya gelsin

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde sık görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleriyle renklendi.

Fotoğraflar: AA

Son günlerde Keklik Vadisi, Çamaşır Dere, Suludere ve Acısu mevkisindeki sulak alanlarda ortaya çıkan kırmızı, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen Yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

Her yıl bu mevsimde daha çok görülen rengarenk Yusufçuklar, hem doğaya güzellik katıyor hem de tarıma zararlı canlılarla beslendikleri için doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Amatör doğa fotoğrafçısı Ilgaz Karakurt, Sarıkamış’ın çok zengin bir doğaya sahip olduğunu, bu güzellikleri karelerine yansıtmak için Malatya’dan geldiklerini belirterek, ”Yusufçuk, kelebek çeşitli böcekler çekmek için buralardayız. Fotoğrafçılara buraları tavsiye ediyorum, gelsinler” dedi.

Alper Yıldırım da havaların ısınmasıyla her gün doğada gezip birbirinden güzel kareler yakaladıklarını anlattı.