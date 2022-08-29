Doğa eğitimine giden kursiyerler yaban keçilerini görme şansını yakaladı

Isparta’da, koruma altındaki yaban keçileri, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken Yazılı Kanyon, doğayla iç içe yapısıyla birçok ağaç çeşidine ve endemik türe de ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve kampçılık gibi birçok etkinlik yapılabiliyor.

Milli parktaki kayarlarda yaşayan keçiler, yüksek rakımlı noktalardan insanların rahatlıkla görebileceği noktalara iniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta Valiliği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve TÜBİTAK işbilirliğinde ‘Güller Diyarından Toroslara Bilim ve Doğa Yolculuğu’ projesi kapsamında doğa eğitimi için kanyona giden kursiyerler yaban keçilerini görme şansını yakaladı.

Proje yürütücüsü Dr. öğretim üyesi Yasin Ünal şöyle konuştu: “Türkiye’den eğitim için gelen 25 kursiyere yaban keçilerini göstermek istedik. 15’ini gözlemleme fırsatı bulduk. Katılımcılarımıza bu türün ne kadar değerli olduğunu ülkemiz açısından önemli bir tür olduğunu yerinde anlattık.”

Kursiyerlerden Mevlüt Zenbilci de keçileri görmekten büyük zevk aldığını ve heyecanlandığını söyledi.