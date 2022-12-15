Diyet içecekler sadece bizim değil torunlarımızın kaygı düzeyini de artırabilir

Diyet içeceklerde bulunan yapay tatlandırıcılardan aspartamın, kaygı düzeyini artırdığı, hatta sonraki nesillerin -bu içecekten içmediği halde- kaygı düzeyinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Aspartam 5 bin diyet içecek ve yiyecekte kullanılan yapay bir tatlandırıcı. Görsel: Canva

Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, yapay tatlandırıcılardan aspartamın, kaygı (anksiyete) üzerine etkileriyle ilgili çok ilginç sonuçlar elde edildi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 1981 yılında tatlandırıcı olarak onaylanan aspartam yaklaşık 5 bin diyet içecek ve yiyecekte bulunan yapay bir tatlandırıcı.

Doktora adayı Sara Jones liderliğindeki çalışmada, deneklere 12 hafta boyunca FDA onaylı günlük maksimum düzey olan aspartam içeren su verildi. Bu da bir kişinin günde bir bardak diyet içecek içmesine denk geliyor. Daha sonra bu deneklerin kaygı düzeyleri incelendi. Aspartamlı su içen deneklerin kaygı (anksiyete) düzeyi yüksek çıktı.

İki nesil boyunca etkiledi

Daha da ilginç olanı ise aspartama maruz kalan erkeklerden gelen iki nesil boyunca, onlar bu maddeyi tüketmediği halde, deneklerde belirgin kaygı benzeri davranış gözlemlendi.

Jones, “O kadar sağlam bir endişe benzeri özellikti ki, hiçbirimizin böyle bir şey görmeyi tahmin ettiğini sanmıyorum. Genelde küçük değişiklikler görülür. Ama bu tamamen beklenmedikti” dedi.

İnsanlarda anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan diazepam verildiğinde, tüm nesillerdeki fareler anksiyete benzeri davranışlar göstermeyi bıraktı.

Jim ve Betty Ann Rodgers Biyomedikal Bilimler Bölümünde Gelişimsel Nörobilimin Seçkin Akademik Başkanı olan Pradeep Bhide, şöyle dedi: “Bu çalışmanın gösterdiği şey, çevresel faktörlere dönüp bakmamız gerektiği, çünkü bugün gördüğümüz şey sadece bugün olan değil, iki nesil önce ve belki daha da uzun süre önce olanlar.”

Araştırmacılar, aspartamın hafızayı nasıl etkilediğine odaklanan bu çalışmadan ek bir yayın çıkarmayı planlıyor. Gelecekteki araştırmalar, aspartamın etkisinin nesiller boyunca aktarılmasını etkileyen moleküler mekanizmaları belirleyecek.