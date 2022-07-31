Diyarbakır’daki surlarda 1700 yıllık amfora bulundu: Bölgede nadiren rastlanıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının restorasyonu kapsamında yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu.

Fotoğraflar: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Şube Müdürü Sermed Azizoğlu, “Yaptığımız çalışmaların kentin turizmine katkı sağlamasını ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olan surların gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz” dedi.

Sur ve burçlardaki restorasyonun yanı sıra toprak altında kalmış sur ve burçların izlerine ilişkin arkeolojik kazılar yaptıklarına işaret eden Azizoğlu, ”Bölgemizde pek rastlanmayan ‘Amfora’ dediğimiz, zeytinyağı ve şarap taşımacılığında kullanılan bir buluntuya rastladık” ifadelerini kullandı.

KUDEB Şube Müdürlüğünde görevli arkeolog Süleyman Karakaş da restorasyon çalışmalarının sürdüğü 5. etaptaki 71 ve 72 numaralı burçlar arasında yer alan kısımda üç ay önce çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Kazıda sur temel duvarını bulduklarını ve çalışmalar ilerledikçe Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait mimari yapılara rastladıklarını belirten Karakaş, bölgede çok nadir görülen amfora bulduklarını, yaklaşık yüzde 80 bütünlüğünü koruduğuna dikkati çekti.

Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi

Karakaş, titiz bir çalışmayla herhangi bir zarar vermeden çıkardıkları eseri Müze Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini belirterek şöyle devam etti: “Sivri dipli amfora ticaret amaçlı yapıldığı için önem arz etmekte. Yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 330’lu yıllara tarihlenmekte. Günümüzden yaklaşık 1700 yıl öncesine kadar gitmekte. Bu dönem Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne denk geliyor.”

Amfora Diyarbakır’da ilk defa görüldüğü için heyecanlandıklarını ifade eden Karakaş şunları söyledi:

“Bunun heyecanını hala yaşıyoruz. Bölgemize ticari amaçla geldiğini düşünmüyoruz çünkü ticari amaçla gelmiş olsaydı buna benzer birden fazla esere rastlardık. Bu amforanın içinde taşınan zeytinyağı, şarap veya benzeri bir şeyin hediye edilmesi amacıyla geldiğini tahmin ediyoruz.”