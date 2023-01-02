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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır Bağlar’da sokak ortasında polis şiddeti: ‘Neyine güveniyorsun?’

Diyarbakır Bağlar’da özel harekat polisleri, genel bilgi taraması (GBT) için durdurdukları Emre Elaltunterin’i döverek gözaltına aldı. Görüntüler ortaya çıkınca valilik, iki polisin açığa alındığını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre özel harekat polisleri, Kaynartepe mahallesinde 28 aralık akşamı durdurdukları Elaltunterin’i, ‘namaza geç kaldığını’ söyleyip gitmek istemesi üzerine dövmeye başladı.


Polis şiddeti, mahallelinin cep telefonlarına da yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uzun namlulu silahlar taşıyan polislerin Elaltunterin’i tokatladığı görülüyor.

Elaltunterin, bir polisin “Neyine güveniyorsun?” sorusuna “Allah’a güveniyorum” cevabı verince diğer bir polis sert bir tokat atıyor.

Polis şiddetine maruz kalan Elaltunterin’in gözaltına alındığı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği ve bir gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daha sonra Cimer’e polisler hakkında şikayette bulunan Elaltunterin, dilekçesinde polis şiddetinin karakolda da devam ettiğini belirtti.

Valilikten açıklama

Görüntülerin yayılmasının ardından Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan duyuruda polis şiddetine maruz kalan Emre Elaltunterin’in polise mukavemette bulunduğu ve  bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine neden olduğu iddia edildi.

Açıklamanın devamında “Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen iki personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır” dendi.

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