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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır'da seçim kavgası: Bir ölü, 11 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Mahallede oy kullanma işlemi devam ederken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada, ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan ikisi atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

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