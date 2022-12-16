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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da polis servisinin geçişi sırasında patlama

Diyarbakır’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada sekiz polis memuru yaralandı.

Fotoğraf: AA

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan sekiz polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Soylu: İki kişi gözaltında

Patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Soylu, ”Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır” dedi.

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