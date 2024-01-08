Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da kadın cinayeti

Diyarbakır Bağlar’da iki çocuk annesi kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

AA’nın haberine göre Körhat Mahallesi’ndeki binanın altıncı katında yaşayan P.B.’den (45) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler, evde bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

P.B’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kadının eşi N.B. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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