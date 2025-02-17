Diyarbakır'da hediye edildiği işyerinden kaçan deve kuşu sahibine geri döndü

Diyarbakır’da hediye edildiği iş insanına ait işyerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, üç gün sonra kendisini büyüten kişinin yaşadığı mahalleye döndü.

Fotoğraflar: AA

Oğlu Abdulvasi Ateş, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki babası Fesih Ateş’e beslemesi için Samsun’dan iki yavru deve kuşu getirmişti.

Erkek deve kuşu bir süre sonra öldü.

Fesih Ateş, büyüttüğü dişi deve kuşunu, Sur ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten 31 yaşındaki akrabası iş insanı Fırat Özateş’e 11 Şubat’ta hediye etti.

Deve kuşu, Özateş’e ait akaryakıt istasyonunun bahçesinden bir gün sonra kaçtı.

Diyarbakır-Silvan karayoluna doğru kaçan ve bir süre sonra gözden kaybolan deve kuşu için arama çalışması başlatıldı.

Deve kuşu, dün öğle saatlerinde kendisini büyüten Fesih Ateş’in yaşadığı Güzelköy Mahallesi yakınlarına geldi.

Ateş’in komşuları köpeklerin saldırısından kurtardığı deve kuşunu sahibine teslim etti.

Ateş, büyüttüğü deve kuşunun kendisine çok alıştığını söyledi.

“Nereye gitsem arkamdan geliyordu. O kadar duygusal bir hayvan.

Evin yakınına gelince karşı evin köpekleri kovaladığı için geri gitmiş. Oradaki komşumuz görünce zarar görmesin diye evine almış. Ben de oradan getirdim.”

Deve kuşundan bir daha ayrılmak istemediğini söyleyen Ateş, hislerini şöyle anlattı: “Kaybolduğunda çok üzüldüm, çok dua ettim, geri gelsin diye. Onu gördüğümde sarıldım, öptüm. Bir insan kaybolan çocuğunu bulunca nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu oldum. Duygusal bir insanım onu görünce hemen sarıldım.”

Ateş, ayrıca dişi deve kuşuna bir eş bulmak istediğini belirtti.