Polise ihbar yapıldı: Otobanda devekuşu dolaşıyor

Çin’de, kendisini taşıyan kamyondan otobana düşen bir devekuşu sürücülere zor anlar yaşattı.
Tianjin kentinde 3 Ocak’ta, Rongcheng–Wuhai otobanında bir devekuşunun hızla koştuğunu görenler gözlerine inanamadı.
Sürücüler, araçların arasında sürekli ‘şerit değiştiren’ devekuşuna çarpmamak için çabalarken cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir sürücü, “Otobanda bir otomobil boyunda devekuşu dolaşıyor” diyerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden iki polis aracındaki ekipler korkmuş halde buldukları hayvanı yakalamayı başardı ve sahibiyle buluşturdu. Sahibi, kamyonundaki devekuşlarını Jizhou bölgesine götürmek için yola çıktığını, arkadaki kapının açıldığını ve birinin yola atladığını söyledi.
Devekuşlarının boyları 2,75 metreye kadar uzayabiliyor, ağırlıkları ise 150 kiloyu bulabiliyor. 2019 verilerine göre Çin, Asya’nın bir numaralı devekuşu yetiştiricisi. Ülkede 20 bin çiftlik bulunuyor. Devekuşları eti, tüyleri ve yumurtası için yetiştiriliyor.