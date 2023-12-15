Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşu karayoluna girdi.
AA’nın haberine göre Gediz-Kütahya karayolunda bir deve kuşunun koştuğunu gören sürücüler yetkililere haber verdi.
Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.
Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti.
Bu arada, deve kuşunun karayolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.