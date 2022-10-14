Diyarbakır’da ev baskınları: 30 gözaltı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde ev baskınlarıyla aralarında sanatçı Sarya Ertaş’ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: MA

Diyarbakır başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu sabah başlayana gözaltılar 30’a ulaştı.

Mezopotamya Ajansı, 30 kişinin isim ihbarlarla, Sur ilçesindeki festivale tepki gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı.

Ayrıca dosyada gizlilik kararı bulunduğu ve konuya dair savcılık tarafından avukatlara bilgi verilmediği öğrenildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.