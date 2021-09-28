Diyarbakır’da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
AA’nın aktardığına göre merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde M.B. ve ismi öğrenilemeyen komşusu arasında asansöre binme sırası nedeniyle tartışma yaşandı.
Olay yerinden uzaklaşarak iş yerine giden M.B.’yle peşinden gelen komşusu yeniden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan M.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, açılan ateş sonucu seken bir mermi, olay yerinden geçen 17 yaşındaki çocuğun tişörtünü sıyırdı.