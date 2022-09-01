Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır’da UNESCO tarafından 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1500 yıllık kandil bulundu.

Fotoğraf: AA

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır surlarının eski ihtişama kavuşması için ‘Surlarda Diriliş’ temasıyla başlatılan restorasyon çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu öngörülen 1500 yıllık kandil bulundu.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.