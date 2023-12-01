Diyarbakır Barosu: Polisler bir meslektaşımızın kolunu kırdı

Diyarbakır Barosu polislerin, saldırdıkları bir avukatın kolunu kırdıklarını kaydetti.

Görsel: Diyarbakır Barosu

Açıklamada ‘kolluk kuvvetlerinin’ bugün Sur ilçesindeki Gazi Caddesinde baro üyesi bir avukata saldırdıkları ve avukatın kolunun kırıldığı belirtildi.

İşkence ve kötü muamelenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de kolluk görevlilerinin insan haklarını ihlal etmekle suçlandığı hallerde; fail konumundaki kişiler bakımından öngörülen ayrıcalıklı yargılanma usulleri ve sağlanan güvencelerle, fail/failler cezasız kılınmakta ve ağır insan hak ihlallerine sebep olunmaktadır. Diyarbakır Barosu olarak; meslektaşımızın maruz kaldığı hukuk dışı saldırı ve keyfi işkenceyi gerçekleştiren faillerin ivedilikle tespit edilerek açığa alınmalarını ve delillerin muhafaza altına alınmasını talep eder, hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz.”