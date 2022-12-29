Diyanet yetkilisi: Kadınların yalnız başına 90 km’den fazla seyahat etmesi caiz değil

Diyanet TV’de yayınlanan, ‘Diyanet’e Soralım’ isimli programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Zeki Sayar, kadınların yalnız başına 90 kilometreden fazla seyahat etmesinin ‘caiz’ olmadığını savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni alımlar yapacak. (AA)

Birgün’den Mustafa Bildirci’nin haberine göre, Diyanet TV’de kendisine sorulan “Kadınlar yalnız yolculuk edebilir mi” sorusuna Sayar, şöyle cevap verdi: “Hanımefendilerin, eğer yanlarında oğlu, kocası gibi bir mahremi yoksa İslami ölçülere göre 90 kilometre ve daha fazla bir sefer mesafesine yalnız gitmeleri caiz, uygun değil.”

Sayar, İmam Şafi’nin ‘yanlarında en az iki üç kadının yer aldığı bir grubun oluşması durumunda kadınların, hac veya umre gibi amaçlarla 90 kilometre üzerindeki bir mesafeyi gidip gelebilecekleri’ şeklinde görüşe sahip olduğunu ve Diyanet’in de yıllardır bu görüşü uyguladığını belirterek kadınların, kendilerini güvende hissettikleri kadınlarla cemaat halinde seyahat edebileceğini savundu.