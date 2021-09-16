Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

Erbaş, Twitter üzerinden kararı paylaşarak şunları kaydetti: “Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden bismillah. Anayasamızın ‘toplumu din konusunda aydınlatma’ görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle.”